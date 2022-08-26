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İstanbul'da su kesintisi olan yerler nereler? Sular ne zaman gelecek? 26 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

26.08.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 26 Ağustos 2022 Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi ile ilgili ayrıntıları internet sitesi üzerinden paylaştı. Su kesintisi sorunu sebebiyle yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen kişiler internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki İstanbul'da su kesintisi olan yerler nereler? Sular ne zaman gelecek? İşte 26 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da su kesintisi olan yerler nereler? Sular ne zaman gelecek? 26 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ağustos 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde su kesintisine ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan yerler nereler? Sular ne zaman gelecek? İşte 26 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

26 Ağustos 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

su kesintisi

26 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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