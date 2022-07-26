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İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Temmuz 2022 su kesintisi listesi!

26.07.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı 26 Temmuz 2022 Salı günü yani haftanın ikinci gününde İstanbul'da yaşayan tarafından merak konusu oldu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre bugün 1 ilçede arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak. Peki sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 26 Temmuz 2022 su kesintisi listesi...

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Temmuz 2022 su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler 26 Temmuz 2022 Salı gününün su kesintisi listesi için internette araştırma yapıyor. İSKİ detayları paylaştı. Peki sular ne zaman gelecek? İSKİ 26 Temmuz 2022 su kesintisi listesi ve detaylar haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

26 Temmuz Salı günü için için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yazılı açıklama yayımlandı.

26 TEMMUZ 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ÇATALCA

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 25.07.2022 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi iski
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