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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 11 Mayıs 2022 Çarşamba

11.05.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı İSKİ tarafından yapılan 11 Mayıs 2022 Çarşamba gününe ilişkin açıklama ile yanıt buldu. Beylikdüzü, Sarıyer gibi ilçelerimizin bazı noktalarında çalışma yapılacağı kaydedildi. Vatandaşlar, sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü için İSKİ tarafından yapılan su kesintisi açıklaması...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 11 Mayıs 2022 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, 11 Mayıs Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin listeyi yayımladı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 11 Mayıs 2022 planlı su kesintisi açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

11 Mayıs Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.

İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin paylaştığı arıza kesinti bilgisi...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 04:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 04:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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