İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 11 Mayıs 2022 Çarşamba

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı, 11 Mayıs Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden konuya ilişkin listeyi yayımladı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 11 Mayıs 2022 planlı su kesintisi açıklaması ve ayrıntılar haberimizde...
11 Mayıs Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.
İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin paylaştığı arıza kesinti bilgisi...
BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 04:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 04:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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