İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER! 12 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 12 Eylül 2022 Pazartesi günü internette araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 12 Eylül sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte İSKİ tarafından 12 Eylül 2022 Pazartesi günü paylaşılan su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

12 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 2 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ!

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.09.2022 01:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENLER

Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.09.2022 01:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

