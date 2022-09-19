HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ! 19 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ! 19 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

19.09.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? 19 Eylül 2022 Pazartesi günü İSKİ tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı. Öte yandan su kesintisi sebebiyle birçok vatandaş, "19 Eylül Sular ne zaman gelecek?", "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler?" gibi soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorgulamaya başladı. İşte 19 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ! 19 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

Sular ne zaman gelecek? 19 Eylül 2022 Pazartesi günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, 19 Eylül Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 19 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi ve detaylar haberimizde...

su kesintisi

19 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 6 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 11:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 13:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 10:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Etkilenen Mahalleler : Maden Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 19.09.2022 11:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.09.2022 11:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Sınıf için 20 bin TL' iddiası gündem yarattı'Sınıf için 20 bin TL' iddiası gündem yarattı
Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler
Bursa'daki saldırının faili teröristler yakalandı!Bursa'daki saldırının faili teröristler yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul su kesintisi istanbul su kesintisi su kesintisi istanbul su kesintisi iski
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu

25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Adayları tek tek açıkladı: 'Erdoğan kazanır'

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Depoları doldurmak için bu gece yarısını bekleyin!

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Uğur Pektaş'tan sitem dolu paylaşım! "Eşimizin en mahrem görüntülerini..."

Dördüncü İttifak kuruldu: Türkiye İttifakı!

Dördüncü İttifak kuruldu: Türkiye İttifakı!

AK Parti'de kayıp sürüyor! Son anket sonuçları dikkat çekti...

AK Parti'de kayıp sürüyor! Son anket sonuçları dikkat çekti...

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Mide bulandırdı! Ölen sahiplerinin cesedini lime lime ettiler

Mide bulandırdı! Ölen sahiplerinin cesedini lime lime ettiler

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.