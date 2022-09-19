İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ! 19 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

Sular ne zaman gelecek? 19 Eylül 2022 Pazartesi günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, 19 Eylül Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 19 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler listesi ve detaylar haberimizde...

19 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 6 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.09.2022 11:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.09.2022 13:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.09.2022 09:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.09.2022 09:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Soğuksu Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.09.2022 10:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.09.2022 10:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

Etkilenen Mahalleler : Maden Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 19.09.2022 11:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.09.2022 11:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

