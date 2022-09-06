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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ 6 EYLÜL 2022! Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

06.09.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi, 6 Eylül 2022 Salı günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yayımlandı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşayan birçok kişi internette "6 Eylül sular ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde. İşte 6 Eylül 2022 Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ 6 EYLÜL 2022! Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi, 6 Eylül 2022 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Haftanın ikinci gününde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintilere ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki 6 Eylül sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

su kesintisi

6 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 2 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ!

SARIYER

Etkilenen Mahalleler : Rumelifeneri Mah,Sarıyer Merkez Mah,Maslak Mah,Ptt Evleri Mah,Zekeriyaköy Mah,Çayırbaşı Mah,Tarabya Mah,Yeni Mah,Maden Mah,Cumhuriyet Mah,Darüşşafaka Mah,Bahçeköy Merkez Mah,Büyükdere Mah,Kocataş Mah,Kireçburnu Mah,Garipçe Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 05.09.2022 21:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,Esentepe Mah,Gazi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 20:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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