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  4. İstanbul'da suç örgütü soruşturması! Aralarında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da var: "Atamadan bir gün sonra olmasını garipsedim"

İstanbul'da suç örgütü soruşturması! Aralarında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da var: "Atamadan bir gün sonra olmasını garipsedim"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.01.2025 20:07
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İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da vardı. Aktaş, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Aktaş'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Maaşı dışında 30 bin TL huzur hakkı aldığını ifade eden Aktaş, atanmasından bir gün sonra Beltaş'a ait taşınmazlar için satış kararı verilmesini garipsediğini ifade etti.

İstanbul'da suç örgütü soruşturması! Aralarında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da var: "Atamadan bir gün sonra olmasını garipsedim"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında olduğu 40 kişi, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet verdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da vardı.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Akpolat ile birlikte Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ve Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

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**Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı

AHMET AKTAŞ'A ADLİ KONTROL

Savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlik adli kontrolle serbest bırakılması kararı verdi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "MAAŞIM DIŞINDA 30 BİN TL HUZUR PAYI ALIYORUM"

Ekran Haber'in haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. 20 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olarak çalıştığını belirten Aktaş, "Alican Abacı'nın yetkisiyle 3 Temmuz 2024 tarihinde Beltaş yönetim kurulu üyeliğine seçildim. Maaşım dışında yönetim kurulu üyeliğimden 30.000 TL huzur hakkı almaktayım. Atandıktan sonra 2 defa yönetim kurulu olarak toplandık. Birinde taşınmaz satımına karar verildi. Diğerinde de Önder Gedik yetkili kılındı. Toplantılar Beltaş binasında yapıldı. Evrakları da orada imzaladık. Atanmam dışında 2 defa toplandığımızı belirtmek istedim. 3 Temmuz'da atanmam yapıldı, 4-5 Temmuz'da ise kararları aldık" dedi.

"ATAMADAN BİR GÜN SONRA..."

Atamadan 1 gün sonra satış kararı alınmasını garipsediğini belirten Aktaş ifadesinde "Benim ilk defa bir kuruma yönetim kurulu üyesi olarak atamam oldu. Süreci de bilmiyordum. Beltaş'taki Gözde Şahin isimli avukat bana Beltaş'ın borçlarının olduğunu, bu sebeple taşınmazların satışa çıkarılacağı söyledi. Ben de bu durumu olağan gördüm. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda imzaladım" dedi.

"HİÇ GİTMEDİM"

Bu ifadenin üzerine savcılık Ahmet Aktaş'a kullandığı telefonun ihalenin yapıldığı saat ve tarihte Anadolu Yakası'nda sinyal verdiğini ancak Beltur binasının Avrupa Yakası'nda bulunduğunu nasıl ıslak imzasının bulunduğunu açıklamasını istedi. Bunun üzerine Ahmet Aktaş gerçek beyanda bulunmadığını "Ben Beltaş binasına hiç gitmedim." diyerek itiraf etti.

Aktaş, yapılan usulsüzlüğü ifadesinde şöyle anlattı:

"Ben yukarıda her ne kadar Beltaş binasında imza attığımı söylemişsem de kararların burada alınıp imzalanması gerektiğini düşündüğümden o şekilde yanıt verdim. Ben Beltaş binasına hiç gitmedim. Kararlara da katılmadım. Alınan kararlar bana Gözde Şahin tarafından imzaya getirildi. Ben de imzaladım. Kararları alındığı tarihte imzaladım. Yukarıda gerçek beyanda bulunmadım."

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul rüşvet
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