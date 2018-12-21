İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

Evlerde yapılan aramaların ardından gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. İşte detaylar...

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi, gece saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde toplandı.