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İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 07:37 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin katıldığı eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat ve zırhlı polis ekiplerinin de destek verdiği operasyon arama yapılacak evlerin çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasıyla başladı.

Evlerde yapılan aramaların ardından gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. İşte detaylar...

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi, gece saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde toplandı.
Özel harekat ve zırhlı polis ekiplerinin de destek verdiği görevliler, yerleşkeden ayrılarak kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait adreslere baskın yaptı. Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Operasyon kapsamında çalışmalar devam ediyor. (AA)
İşte olay yerinden gelen ilk kareler...
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