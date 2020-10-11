İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi gerçekleşen mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti sebepleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...



İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 11 Ekim sorusunun yanıtı ilçelere ve mahallelere göre değişkenlik gösteriyor. Buna ek olarak İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa dahi depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğu kaynaklı şekilde gecikmeli olarak su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

11 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İlçe: Bakırköy

Bakırköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yeşilyurt Mahallesi’nde şebeke hattı yenilenmesi nedeniyle 11 Ekim 2020 13.33’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 11 Ekim 2020 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

İlçe: Beykoz

Beykoz ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yavuz Selim Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 11 Ekim 2020 13.34’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 11 Ekim 2020 tarihinde 16.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

