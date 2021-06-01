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İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

01.06.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Anadolu Yakası'nın bir çok ilçesinde su kesintisi yapılacağı İSKİ tarafından duyurulmuştu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi kaç saat olacak? İşte ayrıntılar...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan; Sultanbeyli, Maltepe, Tuzla, Pendik, Adalar, Kartal, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 1 Haziran günü su kesintisi olacak. Söz konusu kesinti, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulmuştu. Bunun üzerine vatandaşlar "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?", "Su kesintisi kaç saat sürecek?" , "İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?" sorularının yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Haberimizde merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

13 saatlik su kesintisi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan birçok ilçede 13 saat suların kesik olacağı duyurulmuştu.

Konuya ilişkin İSKİ açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada yukarıda belirtilen ilçelerde 1 Haziran 2021 Salı 09.00 ile 22.00 arasında 13 saatlik su kesintisi yapılacağı belirtildi. Söz konusu kesintinin amacının ise Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması olduğu ifade edildi.

İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

1 HAZİRAN'DA SU VERİLMEYECEK İLÇELER VE MAHALLELER

Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde meydana gelen su kesintisi 1 Haziran 2021 Salı saat 22.00'da son bulacak. İstanbulluların evine 1 Haziran akşamı saat 22.00'dan sonra sular gelecek.

İSKİ tarafından yapılan su kesintisine ilişkin açıklamaya göre, 1 Haziran Salı gününde akşam 22.00'ye kadar su alamayacak ilçeler ve mahalleler aşağıdaki gibidir:

-Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.

-Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri.

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