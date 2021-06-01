İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan; Sultanbeyli, Maltepe, Tuzla, Pendik, Adalar, Kartal, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 1 Haziran günü su kesintisi olacak. Söz konusu kesinti, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulmuştu. Bunun üzerine vatandaşlar "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?", "Su kesintisi kaç saat sürecek?" , "İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?" sorularının yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Haberimizde merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

13 saatlik su kesintisi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan birçok ilçede 13 saat suların kesik olacağı duyurulmuştu.

Konuya ilişkin İSKİ açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada yukarıda belirtilen ilçelerde 1 Haziran 2021 Salı 09.00 ile 22.00 arasında 13 saatlik su kesintisi yapılacağı belirtildi. Söz konusu kesintinin amacının ise Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması olduğu ifade edildi.