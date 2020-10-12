İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti sebepleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 12 Ekim sorusunun yanıtı ilçe ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?
Ataşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Örnek ve Esatpaşa mahallelerinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 12 Ekim 2020 12.05’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 12 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kumburgaz Mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 12 Ekim 2020 09.31’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 12 Ekim 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Bahçelievler ilçesinde su kesintisinden etkilenen Cumhuriyet mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 12 Ekim 2020 14.24’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 12 Ekim 2020 tarihinde 16.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
Kartal ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yakacık yeni mahallede 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 12 Ekim 2020 11.06’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 12 Ekim 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Pendik ilçesinde su kesintisinden etkilenen Şeyhli, Sanayi, Ramazanoğlu ve Kurtköy mahallelerinde şebeke hattı branşman bağlantısı nedeniyle 12 Ekim 2020 14.19’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 12 Ekim 2020 tarihinde 16.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
Pendik ilçesinde su kesintisinden etkilenen Pendik mahallesinde 100 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 12 Ekim 2020 15.11’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 12 Ekim 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için arıza kaydı da oluşturabiliyor.