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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Çarşamba İSKİ su kesintisi listesi!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2020 12:27 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 14 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi çeşitli sebeplerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanan ilçelerde ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" alanında konuyla alakalı detaylı bilgi yer alıyor. İşte 14 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Çarşamba İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti sebepleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 14 Ekim sorusunun yanıtı ilçe ve mahallelere göre değişkenlik gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa dahi depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

14 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

14 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Ataşehir

Ataşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen İçerenköy Mahallesi’nde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Ekim 2020 saat 08.45’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Karağaç Mahallesi’nde 200 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Ekim 2020 saat 08.36’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 14 Ekim 2020 tarihinde saat 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Atatürk Mahallesi’nde 200 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Ekim 2020 saat 09.29’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 14 Ekim 2020 tarihinde saat 15.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Bayrampaşa

Bayrampaşa ilçesinde su kesintisinden etkilenen Terazidere ve Altıntepsi Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Ekim 2020 saat 09.58’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 14 Ekim 2020 tarihinde saat 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kavaklı Mahallesi’nde şebeke hattı branşman bağlantısı nedeniyle 14 Ekim 2020 11.35’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 14 Ekim 2020 tarihinde 15.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kadıköy

Kadıköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Koşuyolu ve Acıbadem Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Ekim 2020 10.44’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 14 Ekim 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sancaktepe

Sancaktepe ilçesinde su kesintisinden etkilenen İnönü Mahallesi’nde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Ekim 2020 11.34’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 14 Ekim 2020 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Ümraniye

Ümraniye ilçesinde su kesintisinden etkilenen Inkılap ve Kazım Karabekir Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Ekim 2020 09.20’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 14 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Ümraniye

Ümraniye ilçesinde su kesintisinden etkilenen Mehmet Akif ve Tatlısu Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Ekim 2020 11.18’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 14 Ekim 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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