HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 12:24 | Son Güncelleme

İstanbul’da çeşitli bölgelerde 15 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" alanında konuyla ilgili detaylı bilgi yer alıyor. İşte 15 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti sebepleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 15 Ekim sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

15 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

15 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Ataşehir

Ataşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yeni Çamlıca mahallesinde ve Ataşehir Ferhatpaşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 15 Ekim 2020 10.49’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 15 Ekim 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Karaağaç Mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 15 Ekim 2020 10.40’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 15 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Ziya Gökalp mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 15 Ekim 2020 11.00’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 15 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sultangazi

Sultangazi ilçesinde su kesintisinden etkilenen Cumhuriyet mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 15 Ekim 2020 11.43’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 15 Ekim 2020 tarihinde 13.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Üsküdar

Üsküdar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Mimar Sinan mahallesi ve Kuzguncuk mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 15 Ekim 2020 09.31’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 15 Ekim 2020 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Ayrıca konuyla ilgili olarak İSKİ'nin resmi internet sitesinde "Bağlarbaşı Terfi Merkezi Ayedaş'ın Çalışmasından Dolayı İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için arıza kaydı da oluşturabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktıOğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
ALES başvuruları sona eriyor!ALES başvuruları sona eriyor!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Çok istedik ama olmadı...
Çok istedik ama olmadı...
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Diğer Haberler
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlar tutuklandı: Aralarında 72 yaşındaki biri de var
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlar tutuklandı: Aralarında 72 yaşındaki biri de var
Oğullarını öldüren anne ile babadan kan donduran sözler: Tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Mardin'de koronavirüs önlemi! Uygulamalı ders ve stajlar durduruldu
Bir ilde daha koronavirüs önlemi!
Bakan Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, Ankara'daki vaka sayısının nasıl düştüğünü açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, Ankara'daki vaka sayısının nasıl düştüğünü açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.