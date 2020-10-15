İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti sebepleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 15 Ekim sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?
Ataşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yeni Çamlıca mahallesinde ve Ataşehir Ferhatpaşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 15 Ekim 2020 10.49’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 15 Ekim 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Karaağaç Mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 15 Ekim 2020 10.40’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 15 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Ziya Gökalp mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 15 Ekim 2020 11.00’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 15 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sultangazi ilçesinde su kesintisinden etkilenen Cumhuriyet mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 15 Ekim 2020 11.43’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 15 Ekim 2020 tarihinde 13.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
Üsküdar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Mimar Sinan mahallesi ve Kuzguncuk mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 15 Ekim 2020 09.31’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 15 Ekim 2020 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Ayrıca konuyla ilgili olarak İSKİ'nin resmi internet sitesinde "Bağlarbaşı Terfi Merkezi Ayedaş'ın Çalışmasından Dolayı İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için arıza kaydı da oluşturabiliyor.