HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 18 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 18 Ekim Pazar İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 18 Ekim sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

18 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

18 EKİM PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Pendik

Pendik ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kaynarca Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 18 Ekim 2020 Pazar 11.43’te başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 18 Ekim 2020 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Silivri

Silivri lçesinde su kesintisinden etkilenen Beyciler Mahallesi’nde basınç düşüklüğü nedeniyle 18 Ekim 2020 12.44’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 18 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Kan donduran olay! Cesedi su kuyusunda bulunduKan donduran olay! Cesedi su kuyusunda bulundu
İşte kesme aşı yemeğinin tarifi...İşte kesme aşı yemeğinin tarifi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Öğrenci ve çiftçiye müjdeli haber
Öğrenci ve çiftçiye müjdeli haber
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kan donduran olay! Sokak ortasında infaz ettiler
Kan donduran olay! Sokak ortasında infaz ettiler
Kaza yaptı, neden ağladığını soranlara öyle bir cevap verdi ki...
Kaza yaptı, neden ağladığını soranlara öyle bir cevap verdi ki...
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de hareketli gece! Göksu ırmağına atlayan kişi öldü
Mersin'de hareketli gece! Göksu ırmağına atlayarak intihar etti
Konya’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
Kan donduran olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
İzmir'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu
Kan donduran olay! Cesedi su kuyusunda bulundu
Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, 2 aylık Kumsal bebek öldü
Kahreden olay! 2 aylık Kumsal bebek feci şekilde can verdi
Ara Güler ölümünün ikinci yılında anıldı! Ara Güler kimdir? Ara Güler nereli? Ara Güler kaç yaşında, neden öldü?
Usta fotoğrafçı anılıyor
Yorgun ata, demir çubukla vuran kişi böyle görüntülendi
Bunun adı vicdansızlık! Görüntülere tepki yağdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.