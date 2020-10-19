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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 09:16 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 19 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 19 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 19 Ekim sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

19 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

19 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Fatih

Fatih ilçesinde su kesintisinden etkilenen Haseki Sultan mahallesi, Cerrahpaşa mahallesi ve Aksaray mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 18 Ekim 2020 16.13’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 19 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Mustafa Kemal Paşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 19 Ekim 2020 09.09’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 19 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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