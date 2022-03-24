İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Mart Su kesintisi olan yerler nereler? İSKİ su kesintisi listesi! 24 Mart 2022 Perşembe

24 Mart su kesintisi yapılacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) web sitesinde güncel listeyi her gün paylaşıyor. Peki 24 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 24 Mart 2022 Perşembe günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları haberimizde.

24 MART SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERELER?

24 Mart 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 24 MART 2022 PERŞEMBE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

