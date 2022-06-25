HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Haziran 2022 İSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Haziran 2022 İSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama ekranı!

25.06.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Megakent İstanbul'da yaşayan çok sayıda vatandaş su kesintisi ile ilgili önceden önlem almak için İSKİ tarafından 25 Haziran 2022 Cumartesi gününe ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntılarını araştırıyor. "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı da su kesintisi yaşayan kişiler tarafından merak konusu oldu. İşte 25 Haziran 2022 İSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Haziran 2022 İSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama ekranı!

Sular ne zaman gelecek? 25 Haziran 2022 Cumartesi günü, yani haftanın altıncı gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 25 Haziran 2022 Cumartesi su kesintisi listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 25 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

'İstanbul'da sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

25 Haziran 2022 Cumartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

25 HAZİRAN 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Film gibi operasyon! Jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılarFilm gibi operasyon! Jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar
Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...
İçinden fare çıktı, ekmek alamaz oldular: Olayın şokundayız İçinden fare çıktı, ekmek alamaz oldular: Olayın şokundayız
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de çok konuşulmuştu! Kimlikle ilk turist geldi

Türkiye'de çok konuşulmuştu! Kimlikle ilk turist geldi

İlçe gece vakti savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı

İlçe gece vakti savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı

Dar gelirliler için konut açıklaması!

Dar gelirliler için konut açıklaması!

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...

48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...

Mezar ziyaretine gelmişti! Kahreden detay

Mezar ziyaretine gelmişti! Kahreden detay

İlginizi Çekebilir

Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”

Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”

Sabırsızlıkla bekleniyordu! İlk afiş yayınlandı

Sabırsızlıkla bekleniyordu! İlk afiş yayınlandı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz: Yavaş yavaş öldürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz: Yavaş yavaş öldürüyor

Kendi elleriyle topladı! Hayatını kaybetti

Kendi elleriyle topladı! Hayatını kaybetti

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.