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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2020 11:32 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 28 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 28 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 28 Ekim sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

28 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

28 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Sinanoba, Mimaroba ve Ekinoba Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.35’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 14.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen İkitelli OSB Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 06.44’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: *Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kavaklı ve Dereağzı Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.53’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 13.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beyoğlu

Beyoğlu ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yenişehir ve Hacı Ahmet Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.47’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kadıköy

Kadıköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Osmanağa ve Caferağa Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.38’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sarıyer

Sarıyer ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kocataş ve Kazım Karabekir Paşa Mahalleleri’nde şebeke hattı branşman bağlantısı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 09.05’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sarıyer

Sarıyer ilçesinde su kesintisinden etkilenen Çamlıtepe Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 09.13’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sultangazi

Sultangazi ilçesinde su kesintisinden etkilenen İsmetpaşa Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.48’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Silivri

Silivri ilçesinde su kesintisinden etkilenen Mimar Sinan Siliviri Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.33’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Silivri

Silivri ilçesinde su kesintisinden etkilenen Sancaktepe ve Balaban Mahalleleri’nde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.45’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Çatalca

Çatalca ilçesinde su kesintisinden etkilenen Çiftlikköy Merkez, Kalfa ve Başak Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.43’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Çatalca

Şişli ilçesinde su kesintisinden etkilenen Eskişehir, Feriköy, Ergenekon, Bozkurt ve Duatepe Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.47’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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