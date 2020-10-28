İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 28 Ekim sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?
Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Sinanoba, Mimaroba ve Ekinoba Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.35’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 14.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen İkitelli OSB Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 06.44’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Beylikdüzü ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kavaklı ve Dereağzı Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.53’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 13.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
Beyoğlu ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yenişehir ve Hacı Ahmet Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.47’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Kadıköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Osmanağa ve Caferağa Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.38’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sarıyer ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kocataş ve Kazım Karabekir Paşa Mahalleleri’nde şebeke hattı branşman bağlantısı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 09.05’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sarıyer ilçesinde su kesintisinden etkilenen Çamlıtepe Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 09.13’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sultangazi ilçesinde su kesintisinden etkilenen İsmetpaşa Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.48’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Silivri ilçesinde su kesintisinden etkilenen Mimar Sinan Siliviri Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.33’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
Silivri ilçesinde su kesintisinden etkilenen Sancaktepe ve Balaban Mahalleleri’nde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.45’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Çatalca ilçesinde su kesintisinden etkilenen Çiftlikköy Merkez, Kalfa ve Başak Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.43’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Şişli ilçesinde su kesintisinden etkilenen Eskişehir, Feriköy, Ergenekon, Bozkurt ve Duatepe Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.47’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.