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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 11:28 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 29 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 29 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 29 Ekim sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

29 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

29 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Beyoğlu

Beyoğlu ilçesinde su kesintisinden etkilenen Emekyemez, Bereketzade ve Arapcami (Yeni Cami) Mahalleleri’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 29 Ekim 2020 10.53’te başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 29 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kartal

Kartal ilçesinde su kesintisinden etkilenen Çavuşoğlu Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 29 Ekim 2020 10.35’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 29 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: *Üsküdar

Üsküdar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yavuz Türk Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 28 Ekim 2020 10.53’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 28 Ekim 2020 tarihinde 13.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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