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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı!

03.08.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle İSKİ tarafından yapılan su kesintisi açıklamasının detayları merak konusu oldu. İSKİ'den 3 Ağustos 2022 Çarşamba gününe ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 3 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı!

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak konusu olurken, öte yandan da 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü, su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. 3 Ağustos 2022 Cuma su kesintisi listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

su kesintisi

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

3 Ağustos günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

su kesintisi

3 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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