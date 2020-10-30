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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 11:21 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 30 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 30 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 30 Ekim sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

30 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

30 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Bağcılar

Bağcılar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Sancaktepe mahallesi, Yavuzselim mahallesi, Fevzi Çakmak mahallesi ve Kemalpaşa mahallesinde 600 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 30 Ekim 2020 10.25’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 30 Ekim 2020 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Sitede yer alan bilgide "Mahmutbey-Bağcılar 600 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır." açıklaması bulunuyor.

  • İlçe: Beykoz

Beykoz ilçesinde su kesintisinden etkilenen Çubuklu mahallesi ve Kavacık mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 30 Ekim 2020 10.23’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 30 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kadıköy

Kadıköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kozyatağı mahallesi, Bostancı mahallesi ve 19 Mayıs mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 30 Ekim 2020 10.53’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 30 Ekim 2020 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Pendik

Pendik ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kaynarca mahallesi ve Doğu mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 30 Ekim 2020 10.17’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 30 Ekim 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Pendik

Pendik ilçesinde su kesintisinden etkilenen Ahmet Yesevi mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 30 Ekim 2020 10.51’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 30 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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