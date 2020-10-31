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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 09:55 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 31 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 31 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 30 Ekim sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

31 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

31 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Bahçeşehir 1. Kısım mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 31 Ekim 2020 05.07’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 31 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beyoğlu

Beyoğlu ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kamer Hatun mahallesi, Kocatepe mahallesi, Şehit Muhtar mahallesi, Kalyoncu Kulluğu mahallesi, Bostan mahallesi, Bülbül mahallesi, Çukur mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 31 Ekim 2020 08.04’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 31 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Çatalca

Çatalca ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kestanelik mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 31 Ekim 2020 09.29’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 31 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Üsküdar

Üsküdar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kirazlıtepe mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 31 Ekim 2020 04.48’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 31 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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