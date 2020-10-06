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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 15:52 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 6 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleştirilen çalışmalar sebebiyle su kesintisi gerçekleşen ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. İSKİ’nin resmi internet adresindeki "arıza kesinti" bölümünde detaylı bilgi bulunuyor. İşte 6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıtını merak ediyor. Bu konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti gerekçeleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylı bilgiler...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesinde bulunan bilgilere göre sular ne zaman gelecek 6 Ekim sorusunun yanıtı ilçelere ve mahallere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza gerekçesiyle yaşandığı için internet sitesinde yer alan açıklamaya göre zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

6 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

6 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yakuplu mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 6 Ekim 2020 15.19’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 6 Ekim 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Eyüpsultan

Eyüpsultan ilçesinde su kesintisinden etkilenen Güzeltepe mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 6 Ekim 2020 15.05’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 6 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Maltepe

Maltepe ilçesinde su kesintisinden etkilenen Fındıklı mahallesinde şebeke hattı deplase çalışması nedeniyle 6 Ekim 2020 14.34’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 6 Ekim 2020 tarihinde 21.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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