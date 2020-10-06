İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıtını merak ediyor. Bu konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti gerekçeleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylı bilgiler...

İSKİ’nin resmi internet sitesinde bulunan bilgilere göre sular ne zaman gelecek 6 Ekim sorusunun yanıtı ilçelere ve mahallere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza gerekçesiyle yaşandığı için internet sitesinde yer alan açıklamaya göre zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

6 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İlçe: Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yakuplu mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 6 Ekim 2020 15.19’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 6 Ekim 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.