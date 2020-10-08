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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 16:00 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 8 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi gerçekleşiyor. Şebeke hattı arızası gibi çeşitli sebeplerden dolayı yapılan çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. İSKİ’nin resmi internet adresindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla alakalı detaylı bilgi yer alıyor. İşte 8 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçe ve mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilenler...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sular ne zaman gelecek 8 Ekim sorusunun cevabı ilçeye ve mahalleye göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza nedeniyle yaşandığı için internet adresinde yer alan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelebilmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

8 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

8 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Hacımaşlı mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 8 Ekim 2020 14.09’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 8 Ekim 2020 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Başakşehir 1Kısım mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 8 Ekim 2020 11.31’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 8 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Küçükçekmece

Küçükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Tevfikbey mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 8 Ekim 2020 11.22’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 8 Ekim 2020 tarihinde 20.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kartal

Kartal ilçesinde su kesintisinden etkilenen Cumhuriyet mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 8 Ekim 2020 15.36’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 8 Ekim 2020 tarihinde 21.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Silivri

Silivri ilçesinde su kesintisinden etkilenen Alipaşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 8 Ekim 2020 13.43’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 8 Ekim 2020 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Üsküdar

Üsküdar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Barbaros mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 8 Ekim 2020 14.31’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 8 Ekim 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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