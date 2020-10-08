İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçe ve mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilenler...

İSKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sular ne zaman gelecek 8 Ekim sorusunun cevabı ilçeye ve mahalleye göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza nedeniyle yaşandığı için internet adresinde yer alan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelebilmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

8 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İlçe: Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Hacımaşlı mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 8 Ekim 2020 14.09’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 8 Ekim 2020 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.