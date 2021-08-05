İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Arnavutköy, Bağcılar ve Sancaktepe’de su kesintisi

Yaşanacak su kesintileri ve nedenlerine dair açıklama yapan İSKİ, İstanbul’da Arnavutköy, Bağcılar ve Sancaktepe’de yaşanacak su kesintilerinin ne zaman giderileceğine dair açıklama yaptı. İSKİ, açıklamasında, arızaların giderileceği zamanı da paylaştı.

ARNAVUTKÖY

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 04.08.2021 15:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 04.08.2021 21:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAĞCILAR

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SANCAKTEPE

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattına Debimetre Montajı

Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

