İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Arnavutköy, Bağcılar ve Sancaktepe’de su kesintisi

Yaşanacak su kesintileri ve nedenlerine dair açıklama yapan İSKİ, İstanbul’da Arnavutköy, Bağcılar ve Sancaktepe’de yaşanacak su kesintilerinin ne zaman giderileceğine dair açıklama yaptı. İSKİ, açıklamasında, arızaların giderileceği zamanı da paylaştı.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 04.08.2021 15:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 04.08.2021 21:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattına Debimetre Montajı
Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.