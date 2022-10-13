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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı! 13 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan yerler...

13.10.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler, İSKİ tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintilere ilişkin detaylara yer verildi. İstanbul'da su kesintisi sorunu yaşayan vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'den yapılan açıklama ve 13 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi olan yerler...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı! 13 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan yerler...

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler 13 Ekim 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri ile ilgili bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'den yapılan açıklama ve 13 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi olan yerler ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

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13 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

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13 Ekim 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

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İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi
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