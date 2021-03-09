İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ’den açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, salı günü başlayacak su kesintisi, 17 saat boyunca devam edecek. Yapılacak çalışmalardan dolayı İstanbul’da Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerine belli saatlerde su kesintisi olacak.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında yapılacak olan yenileme çalışmalarından dolayı 9 Mart Salı günü 22.00 ile 10 Mart Çarşamba günü 15.00 saatlerinde Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri'de 17 saatlik kesinti su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında yenileme çalışmaları yapılacağı için, üç ilçede 17 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Buna göre 9 Mart Salı günü 22.00 ile 10 Mart Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde su kesintisi olacağını duyurdu.

17 saatlik kesinti kapsamında su alamayacak bölgeler:



Büyükçekmece ilçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.

Çatalca ilçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.

Silivri ilçesi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları.



