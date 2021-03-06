HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den su kesintisi açıklaması! (6 Mart Cumartesi)

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den su kesintisi açıklaması! (6 Mart Cumartesi)

06.03.2021 12:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den su kesintisi açıklaması! (6 Mart Cumartesi)

İstanbul’un Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenler ilçelerinde, arızaya bağlı su kesintisi yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan çalışmaların ardından İSKİ, İstanbul’daki su kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Arnavutköy’ün İmrahor ve Tayakadın, Avcılar'ın Üniversite, Avcılar ve Ambarlı, Beylikdüzü'nün Yakuplu, Dereağzı ve Gürpınar, Esenler'de Tuna ve Fatih mahallesindeki su kesintileri, öğlen saatlerine doğru giderilecek…

ARNAVUTKÖY’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy'ün İmrahor, Tayakadın, mahallesinde sabah saat 08:29'da başlayan şebeke hattı arızasının, aynı gün 12:00 civarında giderilmesi öngörülüyor.

AVCILAR’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Avcılar'ın Üniversite, Avcılar ve Ambarlı mahallesinde başlayan su kesintisinin de 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

BEYLİKDÜZÜ’NDE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Beylikdüzü'nün Yakuplu mahallesinde sabah saat 09:05'te başlayan su kesintisi ise 13:00 civarında giderilecek. Yine Beylikdüzü’nde Dereağzı ve Gürpınar mahallesindeki su kesintileri ise 14:30 civarı giderilecek…

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den su kesintisi açıklaması! (6 Mart Cumartesi)

ESENLER’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Esenler'de Tuna ve Fatih mahallelerinde sabah saat 10:18'de başlayan arızaya bağlı su kesintisinin ise 16:00 civarı giderilmesi öngörülüyor.

İSKİ’DEN İSTANBUL İÇİN 17 SAATLİK SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İstanbul'un Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinde 9 Mart Salı günü itibarıyla 17 saatlik su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında yapılacak yenileme çalışmalarından dolayı; 09 Mart 2021 Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatlerinde, 17 saat süreyle su verilemeyeceği vurgulandı.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle açıklandı:

"Büyükçekmece İlçesi: Muratçeşme, Mimarsinan, Mimaroba, Türkoba, Ekinoba, Sinanoba, Hürriyet, Ulus, Güzelce, Ahmediye, Yenimahalle, Bahçelievler, Kamiloba, Kumburgaz ve Celaliye Mahalleleri.

Çatalca İlçesi: Çakıl, Elbasan, Ovayenice, Kaleiçi, Ferhatpaşa ve Muratbey Mahalleleri.

Silivri İlçesi: Cumhuriyet, Yenimahalle, Selimpaşa, Mimarsinan ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!
Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandıCezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı
Kablonet müşteri hizmetleri, arıza ihbar hattı, şikayet numarasıKablonet müşteri hizmetleri, arıza ihbar hattı, şikayet numarası
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'dan Muğla'ya tatil için geldi! Ünlü tasarımcı kaldığı evde ölü bulundu

İstanbul'dan Muğla'ya tatil için geldi! Ünlü tasarımcı kaldığı evde ölü bulundu

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

Polis dört gün boyunca iz sürdü, kıskıvrak yakalandılar! 150 çalıntı eşyayı depoya saklamışlar

Polis dört gün boyunca iz sürdü, kıskıvrak yakalandılar!

Özel arabayla şehirler arası yolculuk yasaklandı mı? Bakanlıktan seyahat kısıtlaması açıklaması

Şehirler arası yolculuk yasak mı?

Evde kumara baskın! Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı

Cezaevinden izinli çıktı, kumar oynatırken yakalandı

KYK Mart bursu yattı mı? Krediler ne zaman yatacak?

KYK Mart bursu yattı mı? Krediler ne zaman yatacak?

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun! Aralarında SGK çalışanları da var

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun!

Son dakika! İstanbul'da 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi, bu ilçeler dikkat

Son dakika! İstanbul'da 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi, bu ilçeler dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.