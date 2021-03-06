İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den su kesintisi açıklaması! (6 Mart Cumartesi)

Arnavutköy’ün İmrahor ve Tayakadın, Avcılar'ın Üniversite, Avcılar ve Ambarlı, Beylikdüzü'nün Yakuplu, Dereağzı ve Gürpınar, Esenler'de Tuna ve Fatih mahallesindeki su kesintileri, öğlen saatlerine doğru giderilecek…
ARNAVUTKÖY’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arnavutköy'ün İmrahor, Tayakadın, mahallesinde sabah saat 08:29'da başlayan şebeke hattı arızasının, aynı gün 12:00 civarında giderilmesi öngörülüyor.
AVCILAR’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Avcılar'ın Üniversite, Avcılar ve Ambarlı mahallesinde başlayan su kesintisinin de 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
BEYLİKDÜZÜ’NDE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Beylikdüzü'nün Yakuplu mahallesinde sabah saat 09:05'te başlayan su kesintisi ise 13:00 civarında giderilecek. Yine Beylikdüzü’nde Dereağzı ve Gürpınar mahallesindeki su kesintileri ise 14:30 civarı giderilecek…
ESENLER’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Esenler'de Tuna ve Fatih mahallelerinde sabah saat 10:18'de başlayan arızaya bağlı su kesintisinin ise 16:00 civarı giderilmesi öngörülüyor.
İSKİ’DEN İSTANBUL İÇİN 17 SAATLİK SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
İstanbul'un Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinde 9 Mart Salı günü itibarıyla 17 saatlik su kesintisi yaşanacağı bildirildi.
İSKİ'den yapılan açıklamada, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında yapılacak yenileme çalışmalarından dolayı; 09 Mart 2021 Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatlerinde, 17 saat süreyle su verilemeyeceği vurgulandı.
Su alamayacak bölgeler ise şöyle açıklandı:
"Büyükçekmece İlçesi: Muratçeşme, Mimarsinan, Mimaroba, Türkoba, Ekinoba, Sinanoba, Hürriyet, Ulus, Güzelce, Ahmediye, Yenimahalle, Bahçelievler, Kamiloba, Kumburgaz ve Celaliye Mahalleleri.
Çatalca İlçesi: Çakıl, Elbasan, Ovayenice, Kaleiçi, Ferhatpaşa ve Muratbey Mahalleleri.
Silivri İlçesi: Cumhuriyet, Yenimahalle, Selimpaşa, Mimarsinan ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları."