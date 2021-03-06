İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den su kesintisi açıklaması! (6 Mart Cumartesi)

Arnavutköy’ün İmrahor ve Tayakadın, Avcılar'ın Üniversite, Avcılar ve Ambarlı, Beylikdüzü'nün Yakuplu, Dereağzı ve Gürpınar, Esenler'de Tuna ve Fatih mahallesindeki su kesintileri, öğlen saatlerine doğru giderilecek…

ARNAVUTKÖY’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?



Arnavutköy'ün İmrahor, Tayakadın, mahallesinde sabah saat 08:29'da başlayan şebeke hattı arızasının, aynı gün 12:00 civarında giderilmesi öngörülüyor.

AVCILAR’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?



Avcılar'ın Üniversite, Avcılar ve Ambarlı mahallesinde başlayan su kesintisinin de 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

BEYLİKDÜZÜ’NDE SULAR NE ZAMAN GELECEK?



Beylikdüzü'nün Yakuplu mahallesinde sabah saat 09:05'te başlayan su kesintisi ise 13:00 civarında giderilecek. Yine Beylikdüzü’nde Dereağzı ve Gürpınar mahallesindeki su kesintileri ise 14:30 civarı giderilecek…

ESENLER’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?



Esenler'de Tuna ve Fatih mahallelerinde sabah saat 10:18'de başlayan arızaya bağlı su kesintisinin ise 16:00 civarı giderilmesi öngörülüyor.

İSKİ’DEN İSTANBUL İÇİN 17 SAATLİK SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI



İstanbul'un Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinde 9 Mart Salı günü itibarıyla 17 saatlik su kesintisi yaşanacağı bildirildi.