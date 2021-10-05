İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İstanbul’da su kesintisi bildirimi (5 Ekim Salı)

Bahçelievler’in Hürriyet, Fatih’in Cibali, Yavuz Sultan Selim, Zeyrek, Ali Kuşçu, Ayvansaray, Balat, Küçükçekmece’nin İstasyon ve Kanarya, Kağıthane’nin Seyrantepe, Sarıyer’in Huzur Mahallelerinde belli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak. İSKİ, İstanbul’da yaşanacak su kesintilerinin ne zaman giderileceğine dair açıklama yaptı.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler: Huzur Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Açıklama: Gülsuyu 1 Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır

Başlama Tarihi: 05.10.2021 08:31

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler: Seyrantepe Mah.

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 05.10.2021 08:39

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fatih

Etkilenen Mahalleler: Cibali Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah

Arıza Sebebi: 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 04.10.2021 23:56

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir..

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler: Hürriyet Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi:05.10.2021 04:37

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Küçükçekmece

Etkilenen Mahalleler: İstasyon Mah, Kanarya Mah

Arıza Sebebi: 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 05.10.2021 04:54

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



