İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte 18 Ağustos İstanbul’da su kesintisi açıklaması!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) yaptığı açıklamasında, Terkos-İkitelli içmesuyu hattı, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi üzerinde yapılan çalışmalardan dolayı İstanbul’un 7 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı vurgulandı. İSKİ, İstanbul’da suların ne zaman geleceğine dair net bir bilgi paylaştı.

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Terkos-İkitelli içmesuyu hattı, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi üzerinde çalışma sebebiyle Arnavutköy, Çatalca, Başakşehir, Esenyurt, Küçükçekmece, Eyüpsultan ve Avcılar’ın bazı mahallelerine su verilemeyecek.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Açıklamaya göre, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli 2 bin 200 milimetre çapındaki içmesuyu hattı üzerinde yenileme ve tadilat çalışmaları nedeniyle 18 Ağustos Çarşamba 22:00 ile 19 Ağustos Perşembe 09:00 saatlerinde 11 saat su kesintisi yaşanacak.

HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

Çalışma kapsamında;

Arnavutköy ilçesinde Ömerli, Yeşil Bayır, Karaağaç, Delikli, Hadımköy ve Dursunköy mahalleleri,

Çatalca ilçesinde Babanakkaş, Yassıören ve Kızılcaali mahalleleri,

Esenyurt ilçesinde Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, Ardıçlı, Hastane, Güzelyurt, Fatih, İnönü, İncirtepe, Merkez, Mehterçeşme, Örnek, Namık Kemal, Saadetdere, Pınar, Yenikent, Talatpaşa, Üçevler, Akşemsettin, Yeşilkent, M. Akif Ersoy, Sultaniye, Yunus Emre, Selahaddin Eyyubi, Süleymaniye, Turgut Özal, Çınar ve Esenkent Mahalleleri,

Avcılar ilçesinde Merkez, Cihangir, Yeşilkent ve Tahtakale Mahalleleri ile E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule,

Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Güvercintepe, Şahintepe, Altınşehir, Kayabaşı, O.S.B., Şamlar, Başak, Başakşehir ve Ziya Gökalp Mahalleleri,

Eyüpsultan ilçesinde Işıklar, İhsaniye, Odayeri, Akpınar ve Ağaçlı Mahalleleri,

Küçükçekmece ilçesinde ise Yarımburgaz Mahallesine su verilemeyecek.



