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İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 11 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi sorgulama

11.08.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 11 Ağustos 2022 Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi ile ilgili detayları paylaştı. Su kesintisi sorunu nedeniyle yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen İstanbullular internette araştırma yapıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte 11 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 11 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Temmuz 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde su kesintisine ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. "Sular ne zaman gelecek?", "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 11 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

11 Ağustos 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

su kesintisi

11 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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