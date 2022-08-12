İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İSKİ açıkladı: İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi! İşte 12 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı

Sular ne zaman gelecek? 12 Temmuz 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde su kesintisine ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. "İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?", "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 12 Temmuz 2022 İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

12 Ağustos 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 2 ilçenin bazı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağı aktarıldı.

12 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalleler : Osmaniye Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.08.2022 01:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 12.08.2022 08:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

