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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 11 Nisan 2022 Pazartesi

11.04.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusu 11 Nisan 2022 Pazartesi günü için İSKİ tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı. İşte detaylar...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 11 Nisan 2022 Pazartesi

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtının yanı sıra İstanbul'da su kesintisi yapılacak ilçeler listesi, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü de arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorularının yanıtına ve İSKİ'den yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 11 NİSAN 2022 PAZARTESİ

11 Nisan 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 11 NİSAN 2022 PAZARTESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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