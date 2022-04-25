İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 25 Nisan 2022 Pazartesi

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu olurken, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü su kesintisi yapılacak ilçeler listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? sorularının yanıtı öğrenmek için internet arama motorlarında arama yapıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 25 Nisan Pazartesi günü için yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ

25 Nisan 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

