HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 29 Mart 2022 Salı

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 29 Mart 2022 Salı

29.03.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı haftanın ikinci gününde de arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesinti yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İşte 29 Mart 2022 Salı günü için İSKİ'den yapılan açıklama...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 29 Mart 2022 Salı

29 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) web sitesinde konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde.

29 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

29 Mart 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 29 MART 2022 SALI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sayıda kişi bu sabah gözaltına alındıÇok sayıda kişi bu sabah gözaltına alındı
Mahra'dan acı haber! 23 günlük yaşam savaşını kaybettiMahra'dan acı haber! 23 günlük yaşam savaşını kaybetti
Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!Korkutan açıklama: 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Oscar'daki tokata Şahan'dan olay yorum: Açık ilişki yaşıyorlar, Türk aile yapısına...

Oscar'daki tokata Şahan'dan olay yorum: Açık ilişki yaşıyorlar, Türk aile yapısına...

MEB'den "Öğretmenimi paket ediyorum" açıklaması

MEB'den "Öğretmenimi paket ediyorum" açıklaması

Başkenti bilemedi! İmirzalıoğlu'dan tokat gibi yanıt

Başkenti bilemedi! İmirzalıoğlu'dan tokat gibi yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: İşte yeni KDV indirimleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: İşte yeni KDV indirimleri!

F-35 savaş uçağı için imzayı attılar!

F-35 savaş uçağı için imzayı attılar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.