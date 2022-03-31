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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 31 Mart 2022 Perşembe

31.03.2022 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar önceden tedbir almak amaçlı konuya ilişkin araştırma yapıyor. Bu kapsamda İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 31 Mart 2022 Perşembe İSKİ su kesintisi listesi ve detaylar haberimizde...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 31 Mart 2022 Perşembe

31 Mart 2022 Perşembe su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 31 Mart 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde.

31 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

31 Mart 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 31 MART 2022 PERŞEMBE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ
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