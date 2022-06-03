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İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 3 Haziran 2022 su kesintisi olan ilçeler hangileri? 3 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintisi listesi

03.06.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunun yanıtı ve 3 Haziran Cuma günü İSKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntıları İstanbullular tarafından merak konusu oldu. İSKİ, İstanbul'un hangi ilçe, semt ve noktalarında kesinti olacağına dair bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 3 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintisi listesi...

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 3 Haziran 2022 su kesintisi olan ilçeler hangileri? 3 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintisi listesi

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 3 Hazira 2022 Cuma gününün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 3 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintisi listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

3 Haziran 2022 Haziran günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 3 HAZİRAN 2022 CUMA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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