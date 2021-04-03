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İstanbul'da sular neden çekildi? Deprem mi olacak? Uzman isim açıkladı

03.04.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un sahillerinde son bir haftadır sistematik olarak yaşanan çekilme vatandaşların endişelenmesine neden oldu. Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, denizde meydana gelen çekilmenin deprem belirtisi olmadığını belirterek "Korkulacak bir durum yok. Mevsimsel" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da sular neden çekildi? Deprem mi olacak? Uzman isim açıkladı

İstanbul'da son günlerde yaşanan deniz çekilmesi vatandaşları tedirgin etti. Bazı bölgelerde çekilme 6 metreyi buldu Uzmanlar ise bahar aylarında bu durumun normal olduğunu düşünüyor.

İSTANBUL'DA SULAR NEDEN ÇEKİLDİ? DEPREM Mİ OLACAK?

İstanbul'da son günlerde denizlerdeki çekilme tedirgin etti. Sahillerde bulunanlar çekilmenin deprem habercisi olduğunu söylerken bazıları ise hava şartlarının denizleri etkilediğini ifade etti.

Bakırköy, Florya, Silivri, Caddebostan sahillerinde yaşanan ve geçtiğimiz hafta 5-6 metreyi bulan çekilmeyle ilgili konuşan Meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Özellikle Silivri, Bakırköy, Florya, Büyükçekmece ve Caddebostan sahillerinde çekilmeler görüyoruz. Bahar aylarında çok normal. Tahminen Mayıs ayı sonlarına kadar görmeye de devam edeceğiz. Korkulacak bir durum yok. Deprem habercisi olduğu düşüncesi yanlış" diye konuştu.

İstanbul'da sular neden çekildi? Deprem mi olacak? Uzman isim açıkladı

METEOROLOJİK HADİSELER SONUCU MARMARA DENİZİ'NDE ÇEKİLMELER GÖRÜLMEKTEDİR

Su seviyesindeki çekilmeyi değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, çekilmenin mevsimsel bir durum olduğunu söyledi.

Özdemir, “Dünyamızın Farklı bölgelerinde değişik zamanlarda, mevsimlerde denizde çekilme ve yükselmeler görülmektedir. Çoğunlukla bu olay meteorolojik hadiselerin sonucunda meydana gelmektedir. En önemli etken rüzgar, atmosfer basıncı ve hava sıcaklığıdır. Bu etkenlerin yanı sıra çekilmenin görüldüğü bölgelerde topografik arazi yapısı, bitki örtüsü, ormanlık alanlar, şehirleşme, ısı adalarının varlığı da etkili olacaktır. Sıraladığımız özellikler nedeni ile bölgemizdeki Marmara Denizi'nde çekilme belirgin olarak görülmektedir" şeklinde konuştu.

BAHAR AYLARINDA ÇOK NORMAL, MAYIS AYI SONLARINA KADAR GÖRMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ

Mayıs ayı sonuna kadar sık sık bu görüntüyle karşılaşılacağını belirten Güven Özdemir, “Burada özellikle Silivri, Bakırköy, Florya, Büyükçekmece, Caddebostan sahillerinde çekilmeler görüyoruz. Bahar aylarında çok normal. Tahminen mayıs ayı sonlarına kadar görmeye de devam edeceğiz. Korkulacak bir durum yok. Deprem habercisi olduğu düşüncesi yanlış.

Ülkemizi etkileyen hava basınç sistemleri bu yüzey suyunun çekilmesinde önemli rol oynamıştır. Yani Doğu Akdeniz merkezli alçak basıncın ve Doğu Avrupa kökenli, Balkanlar'da, Trakya'da etkili olan yüksek basıncın bir haftaya yakın bölgede kalması durumunda Kuzey Marmara bölgesinden ve Eğe bölgesine doğru esen yani poyraz, yıldız, karayelin Kuzey Ege denizinden Güney Ege denizine doğru akmasında veya çekilmesinde büyük rol oynamaktadır. Tabii ki bu su çekilmeleri denize sahili olan beldelerin sığlığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hava basınç sistemlerinin o bölgelerdeki sürelerinin uzunluğuna bağlı olarak farklılık gösterir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sular neden çekildi? Deprem mi olacak? Uzman isim açıkladı

GÖREN VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU

Sahillerdeki çekilmeyi görenler ise endişelerini dile getirdi.

Taner Çakır, "Denizde çekilme varsa tehlikeli. Her şeye alamet. Zaten havalar da çok kötü gidiyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Sonumuz kötü. 5 - 6 metre oluyor ara ara. O zaman daha kötü. Suların çekilmesi depremin habercisidir. Öyle diyoruz hep. Bu durum bizi endişelendirdi. Hepimiz burada yaşıyoruz. İstanbulluyuz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

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