İstanbul'da 'Süper Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul'da Süper Ay bugün de kendini gösterdi. Dün ortaya çıkarak izlenebilen Süper Ay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camii'yle aynı noktada buluşunca ortaya seyri hoş manzaralar çıktı.

SÜPER AY NEDİR?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre. Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için ekstra bir korumaya ihtiyaç yok.

(DHA)

