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  4. İstanbul'da Suriyeliler arasında kavga! Sopa ve sandalyeler havada uçuştu

İstanbul'da Suriyeliler arasında kavga! Sopa ve sandalyeler havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 16:22 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlaması sürerken Suriyeli iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Sopa, sandalye ve saksıların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da Suriyeliler arasında kavga! Sopa ve sandalyeler havada uçuştu

Olay, Sultaniye Mahallesi’ndeki 632’nci Sokak’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada iki grup birbirine sopa, sandalye ve saksı attı. Kavgada iki Suriyeli hafif yaralandı. Kavga sırasında park halindeki bir araç da hasar gördü. Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye gitti.

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İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bir kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket ettiği için Hıfzıssıha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesti, iki kişiyi gözaltına aldı. Aracı hasar gören kişi de kavga edenlerden şikayetçi oldu. Kavga bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA


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