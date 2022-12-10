HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da sürpriz görüşme! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İstanbul'da sürpriz görüşme! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

10.12.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ve Rusya arasında yapılan görüşmeye ilişkin bir açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada Türkiye, Rusya'yla yaptığı siyasi istişarelerde PKK/YPG konusunda imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisini yineledi.

İstanbul'da sürpriz görüşme! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Türkiye ve Rusya arasında İstanbul'da 8-9 Aralık tarihlerinde görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Görüşmede Türkiye'nin Rusya'yla yaptığı siyasi istişarelerde PKK/YPG konusunda imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisini yinelediği belirtildi.

İşte Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan satır başları:

"Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır.

Peş peşe gelen açıklamaların ardından sürpriz gelişme! Türkiye'ye geliyor Peş peşe gelen açıklamaların ardından sürpriz gelişme! Türkiye'ye geliyor

İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanısıra BM Reformu, İstanbul Tahıl Anlaşmasının uygulanması, Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması, Libya, Ortadoğu, Doğu Akdeniz konuları ele alınmıştır.

İstanbul Tahıl Anlaşması’nın uygulanmasına ilişkin hususlar istişare edilmiş, bugüne kadar 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sevkedilmesini sağlayan girişimin sürdürülmesinin ve Rus tahıl ve gübresinin de ihracının kolaylaştırılmasının önemi vurgulanmıştır.

Tarafımızca, Ukrayna’daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi gereğine işaret edilmiş, bu amaçla adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelere dönülmesinin önemi vurgulanmış, bu amaçla taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz yinelenmiştir.

Görüşmede, Suriye‘nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına atfedilen önem vurgulanmış, ülkedeki krize 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında yeralan Yol Haritası temelinde siyasi çözüm bulunması lüzumuna işaret edilmiştir.

"ZAPTIN HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ BEKLENTİMİZ İFADE EDİLMİŞTİR"

Tarafımızca, sadece Suriye’nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız yinelenmiş, bu bağlamda RF ile Ekim 2019’da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentimiz ifade edilmiştir.

Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınırötesi yardım mekanizmasının uzatılmasının ülkede 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılması bakımından hayati rol oynadığı belirtilmiş, bu mekanizmayla birlikte çizgi ötesi yardımların da devam ettirilmesinin faydalı olacağı kaydedilmiştir.

Görüşmede, Libya’da siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine işaret edilmiş, ülkede en geniş toplumsal uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimler düzenlenmesine destek ifade edilmiştir.

Tarafımızca, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de barış ve istikrarın sürmesi için provokasyonlardan kaçınılmasının, uluslararası antlaşmalar hilafına yürütülen faaliyetlere son verilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Görüşmede, BM’de reform ihtiyacı ele alınmış, tarafımızca BM’nin ve özellikle Güvenlik Konseyi’nin oluşumunun ve karar alma mekanizmasının daha kapsayıcı, adil ve etkin bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerektiği belirtilmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin''Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin'
Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti! Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti!
Türkiye'nin konuştuğu olayda cinsel istismar olayında yeni gelişme! Türkiye'nin konuştuğu olayda cinsel istismar olayında yeni gelişme!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı

Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı

Hobi bahçesinde silahlı saldırı! 2 ölü, 1 yaralı

Hobi bahçesinde silahlı saldırı! 2 ölü, 1 yaralı

Çok konuşulacak karar! Onlar daha fazla maaş alacak! "Eğer yalan söyleyen olursa..."

Çok konuşulacak karar! Onlar daha fazla maaş alacak! "Eğer yalan söyleyen olursa..."

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.