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  4. İstanbul’da susturucu silahla suikast! Saldırıdaki ‘MOSSAD’ izi tartışma yarattı: 1 Filistinli öldü, 2 Filistinli yaralı…

İstanbul’da susturucu silahla suikast! Saldırıdaki ‘MOSSAD’ izi tartışma yarattı: 1 Filistinli öldü, 2 Filistinli yaralı…

19.08.2024 01:20
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İstanbul’un Kağıthane ilçesinde Filistinli iş adamı olduğu belirtilen bir kişiye susturuculu silahla suikast düzenlendi. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 Filistinli ise hastaneye kaldırıldı. Suikastla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar ise dikkat çekti. Olay yerinde bulunan susturucu takılı silahın genellikle MOSSAD suikastlarıyla ilişkilendirilen bir silah olduğu iddia edildi. İşte İstanbul’daki suikastın detayları…

Kağıthane’de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile bir kişi, silahlı saldırıda bulundu. Susturucu takılmış silahın kullanıldığı saldırıda, Filistin uyruklu A.K. (30) hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve A.K’.nin koruması E.K. ise yaralandı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Saldırı, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş adamı A.K., arkadaşı F.M. ve koruması E.K.’nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulundu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı A.K. (30) olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı olduğu öğrenilen Filistin uyruklu F.M. ve A.K.’nin koruması E.K. yaralandı. Filistinli iş adamına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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OLAY YERİNDE SUSTURUCU TAKILMIŞ TABANCA BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.’yi ambulansa alarak müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Filistin kökenli F.M.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken A.K.’nin koruması E.K’nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, çevrede ve otomobilde uzun süre incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulundu. İncelemelerin ardından A.K.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili İstanbul Valiliği de açıklamada bulundu. Açıklamada, “18.08.2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane ilçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A.K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F. M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır. Saldırıda A.K.’nin koruma görevlisi E.K. de ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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SALDIRI İLE İLGİLİ MOSSAD YORUMLARI

Kağıthane’deki suikastla ilgili sosyal medyada yapılan MOSSAD yorumları ise dikkat çekti. UK R REPORT yaptığı paylaşımda suikastta kullanılan silahın genellikle Mossad suikastlarıyla ilişkilendirilen bir silah olduğunu iddia etti. Asia Press Türkiye Yayın Yönetmeni Mustafa Kılıç da bu iddiayı doğrular nitelikte bir paylaşımda bulunarak “Şahısların Filistinli olması ve susturuculu silah kullanılması MOSSAD suikastı mı? sorusunu akla getirdi. Bazı kaynaklara göre de şahıslar İsrail pasaportu taşıyan İsrail vatandaşı Filistinliler. Kağıthane'deki saldırıyla alakalı aldığım son bilgi; Ölen kişi HAMAS bağlantılı olduğu düşünülen bir işadamı. Yaralananlardan birisi ise koruması” ifadelerini kullandı.

4Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin silahlı saldırı
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