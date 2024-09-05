HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da takip ettikleri kuyumcuyu öldürüp 1 kilo altını çaldılar

İstanbul'da takip ettikleri kuyumcuyu öldürüp 1 kilo altını çaldılar

05.09.2024 00:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de çantasında yaklaşık 1 kilo altın bulunan yabancı uyruklu kuyumcu, kendisini takip eden iki kişi tarafından vuruldu. Ağır yaralanan kuyumcu hastanede hayatını kaybederken, altınları çalan saldırganlar kayıplara karıştı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2202. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kuyumcu M.M. dükkânından çıktıktan sonra silahlı iki kişi tarafından evine kadar takip edildi. Şüpheliler, M.M. evine gireceği sırada yanında bulunan yaklaşık 1 kilo altını almak istedi.

ISTANBUL---SULTANGAZI’DE-TAKIP-ETTIKLERI_374210_103591

ALTINLARI ALARAK KAÇTILAR

Çantayı vermeyen M.M. bir süre direndi, şüpheliler bunun üzerine yanlarında bulunan silahla ateş açtı. M.M. bacaklarından ve kafasından vurularak yaralanırken, şüpheliler altını alarak kaçtı.

ISTANBUL---SULTANGAZI’DE-TAKIP-ETTIKLERI_374214_103591
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı M.M’yi hastaneye kaldırırken, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen M.M. hayatını kaybetti.

ISTANBUL---SULTANGAZI’DE-TAKIP-ETTIKLERI_374213_103591
Ekiplerin olay sonrası çanta ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Sultangazi
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray teklifini artırdı! Bir dünya yıldızı daha...

Galatasaray teklifini artırdı! Bir dünya yıldızı daha...

Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili yeni iddia: 'Ailenin bağlı olduğu yapı var'

Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili yeni iddia: 'Ailenin bağlı olduğu yapı var'

Yılın düğünü! Sır gibi saklanan düğünün özel klibi ortaya çıktı

Yılın düğünü! Sır gibi saklanan düğünün özel klibi ortaya çıktı

Bağışlarla at yarışı oynadığı ortaya çıkmıştı! Gözyaşlarına boğuldu, 'Beni rezil ettiniz'

Bağışlarla at yarışı oynadığı ortaya çıkmıştı! Gözyaşlarına boğuldu, 'Beni rezil ettiniz'

Sel felaketi sonrası çok sayıda yetkiliyi idam ettirdi

Sel felaketi sonrası çok sayıda yetkiliyi idam ettirdi

Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu, görevden alındı

Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu, görevden alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.