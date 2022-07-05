İstanbul'da taksi durağına silahlı saldırı! Polis ekipleri alarma geçti

Sultanbeyli'deki saldırı, dün akşam 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille, taksi durağının önüne gelen şüpheliler, rastgele ateş açtı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin açtığı ateş sırasında taksi durağında kimsenin olmaması felaketi önledi. Taksi durağının camına isabet eden kurşunlar maddi hasara sebep olurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taksi durağı çevresine güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme polisleri incelemelerde bulundu.

SALDIRININ ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTILAR

Polis ekiplerinin güvenlik şeridi ile kapattığı caddede, kurşunlanan taksi durağının önünde çok sayıda boş kovan polis ekipleri tarafından toplandı.

Taksi durağının saldırı sırasında kapalı olması ise felaketi önledi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA-DHA)



