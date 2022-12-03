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İstanbul’da taksi tartışması! Yeni alınan kararın ardından harekete geçiyorlar: Yargıya taşıyacağız

03.12.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Bu bir hak gaspıdır" diyen Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, kararı yargıya taşıyacaklarını ifade etti. İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan ise İstanbul'da raylı sistemlerin artmasında dolayı bazı hatlarda minibüslerin ihtiyaç fazlası olduğu, bu nedenle taksiye dönüştürme projesini uygulama geçirdiklerini ifade etti.

İstanbul’da taksi tartışması! Yeni alınan kararın ardından harekete geçiyorlar: Yargıya taşıyacağız

İstanbul'da bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı UKOME'de kabul edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili "İstanbul’un ihtiyaç duyduğu sayıda taksi için mücadele devam edecek. Yeni taksiler hayırlı olsun." demişti. Yeni karar tartışmayı da beraberinde getirdi. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Bu bir hak gaspıdır" diyerek konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı. İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan ise İstanbul'da raylı sistemlerin artmasında dolayı bazı hatlarda minibüslerin ihtiyaç fazlası olduğu, bu nedenle taksiye dönüştürme projesini uygulama geçirdiklerini ifade etti.

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YENİ TAKSİLER İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

İBB'nin bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin UKOME toplantısında kabul edilmesiyle, İstanbul'da 8+1 yolcu kapasiteli, yolcu ve şoförün acil durumlarda kullanacağı panik butonlu, güvenlik bölmeli ve İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek yeni taksiler için hazırlıklar başladı. Minibüs ve taksi dolmuştan dönüşecek taksiler için ocak ayı sonunda kura çekimi yapılacak. Yeni taksi hakkı kazanan şoförler, fazla ücret talep eder veya belirlenecek kıyafet standardına uymazsa, hakları iptal edilecek. Ancak karar, taksici esnafıyla İBB'yi bir kez daha karşı karşıya getirdi.

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EYÜP AKSU: DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR ÖRNEK YOK

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME kararı gereği M plakalı minibüsler ve TZ plakalı taksi dolmuşların taksiye dönüşüm kararı alınmasına ret oyu kullandıklarını belirtti. Aksu, "M plakalı minibüsler toplu taşıma aracıdır. Taksi olarak kullanılamaz. Hukuka aykırıdır. Geçen sene de böyle bir dönüşüm yaptılar. Bu dönüşümü biz yargıya taşıdık. Yargının verdiği kararla aldıkları karar iptal oldu. Maalesef kararı uygulamadılar. Bu kararı uygulamadıkları için suç duyurusunda bulunmuştuk. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Bu bir hak gaspıdır. Kesinlikle haksız zenginleşmedir. Taksici esnafının ekmeği ile oynadılar. Bu konuyu tekrar yargıya taşıyacağız. Güvenli taksi dedikleri şu, engelli erişimine uygun, 8+1 kapasitede ve 3 yıl boyunca satılamaz olacaklar. Aslında fark eden hiçbir şey yok. Güvenlik konusunda, İstanbul'daki bütün taksilerde 'itaksi' uygulaması, kameralar var. Bütün yetkiler İBB'de. Yeni dönüşecek taksiler güvenli, eskiler güvensiz demek çok yanlış" dedi.

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İBB DAİRE BAŞKANI CİHAN: SORUNLARI ÇÖZEN BİR SİSTEM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan ise İstanbul'da raylı sistemlerin artmasında dolayı bazı hatlarda minibüslerin ihtiyaç fazlası olduğu, bu nedenle taksiye dönüştürme projesini uygulama geçirdiklerini ifade ederek "57 hatta bin 803 minibüsü taksiye dönüştürüyoruz. 2018 yılında başladığımız bir projenin sonuç ürünü. Aynı zamanda benzer durumda olan taksi dolmuşların 322'sini de isteğe bağlı olarak taksiye dönüştürüyoruz. Yakın zamanda bir başvuru toplayacağız ve noter huzurunda çektiğimiz kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz. Minibüsten dönüşen taksilerin biz İstanbul için örnek taksiler olmasını istiyoruz. Araç ve şoför özellikleriyle, denetimiyle, güvenliğiyle İstanbul'un sorunlarını çözen bir sistem oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

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"PANİK BUTONU İLE YARDIM ÇAĞRISI GÖNDERİLECEK"

Cihan taksiye dönüşmek isteyen minibüs esnafının şartları kabul etmek zorunda olduğunu, aksi durumda hatlarına geri döneceklerini ifade ederek, "Özellikle araçlarının 8+1 yolcu kapasitesine sahip olması lazım. Sarı renkte olacaklar. Geniş hacimli araçlar olduğundan dolayı tarifeleri yüzde 30 daha fazla olacak. Yolcu ile taksici arasında bir güvenlik bölmesi olacak. Kamerayla denetleniyor olacaklar. Arkada bir bilgilendirme ekranı olacak. Yolcu hangi şoförün aracı kullandığını, sicil numarasına kadar görebilecek. Şoförler 15 günlük bir eğitim alacaklar. Harita bilgisinden tutun iş sağlığı güvenliğine kadar çeşitli eğitimlerden geçecekler. Taksinin üzerindeki şapkalarda dolu ya da boş olduğunu bildireceğiz. Bunun yanı sıra arabalarda panik butonu bulunacak. Şoför ve yolcular bu butonu kullanabilecek. Butona basıldığında şapkaların yanında bulunan ve yardım çağrısı gösteren bir alet olacak. İlk olarak bu sinyali dışarıya vereceğiz. Bizim toplu ulaşım denetim merkezimize bir sinyal gelecek ve biz cep telefonu ile ulaşmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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