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  4. İstanbul'da taksici dehşeti! Aracına binen turist kadını dövüp yere fırlattı

İstanbul'da taksici dehşeti! Aracına binen turist kadını dövüp yere fırlattı

19.04.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de Fransız uyruklu bir kadın turist, bindiği taksi şoförünün kendisinden fazla para istediğini iddia ederek ücrete itiraz ederek polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen taksi şoförü ise kadın yolcusunun kafasını araç kapısına vurarak dövdü, ardından yere fırlattı. Saldırıya uğrayan turist kadın ise çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan taksici ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da taksici dehşeti! Aracına binen turist kadını dövüp yere fırlattı

Olay, saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de yaşandı. Fransa uyruklu 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre, taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı.

ARAÇTAN İNMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Fransa uyruklu kadın, 70 liralık taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü araçtan inen kadın yolcunun yanına geldi ve kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından kadını yere fırlattı. Bu esnada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu.

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TURİST KADIN ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI

Çığlıklar atan kadın, taksinin ön camına vurduktan sonra hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi. Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu, yere düştü. Kadın daha sonra Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne giderek şoförden şikayetçi oldu. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksinin plakasından şoför Ercan Yaman'a ulaşarak ifade vermek üzere karakola davet etti.

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SERBEST BIRAKILDI

Bir süre sonra karakola gelen Yaman, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede Ercan Yaman'ın, kadının da kendisine saldırdığını ve ondan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

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Taksi şoförü ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

"KADINI YERDE SÜRÜKLEMİŞ"

Bir mahalle sakini, "Bayanı bayağı bir sürüklemiş. Ben de bir taksiciyim. Bunun yaptığı tamamen çirkin ve yanlış. Ben ceza almasını istiyorum. Bu taksiciliğe yakışmayan bir şey. Ücret konusunda bin lira meselesi geçmiş. Kadının beyanı o. Ama nasıl ben görmedim" dedi. (DHA)


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