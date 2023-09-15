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  4. İstanbul’da taksici dehşeti! Önce kadını tehdit etti sonra sevgilisine kafa attı

İstanbul’da taksici dehşeti! Önce kadını tehdit etti sonra sevgilisine kafa attı

15.09.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti yaşandı. Taksici ve yolcu arasındaki kısa mesafe tartışması karakolda bitti. Kağıthane’de bir taksici kısa mesafe tartışması yaşadığı Kazakistanlı kadın yolcusunu iddiaya göre önce tehdit ardından sözlü taciz etti. Erkek arkadaşına durumu anlatan bir mesaj atan kadın, adrese geldiğinde araçtan inen taksici bu kez de kadını bekleyen kişiye kafa attı. Yaşananlar kameralara yansırken, taksici polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’da taksici dehşeti! Önce kadını tehdit etti sonra sevgilisine kafa attı

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu Kamila Orynbay, evine gitmek için Ortabayır semtinde taksi durdurdu. Ancak kadın yolcu ile taksici arasında kısa mesafe tartışması çıktı. Tartışma sonrası sürücüyü ikna eden kadın taksiye bindi. Taksi içerisinde sürücünün sözlü tacizine uğrayan kadın, panikle erkek arkadaşı Uğur Tonbul'a mesaj attı.

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KADINI TEHDİT EDİP SEVGİLİSİNE KAFA ATTI!

Yolculuk boyunca sürücüyle arasında yaşanan tartışmalarda taksici, "Bak beni delirtmeyin, ben doğma büyüme buralıyım. Keserim hepinizi yemin ediyorum" diyerek tehditler savurdu. O esnada Kamila Orynbay'ın evinin önüne gelen erkek arkadaşı Uğur Tonbul, beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen taksiden kadın inerken, taksici ile Uğur Tonbul arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taksici, kadının erkek arkadaşına kafa attı. Site görevlilerinin polis ekiplerine durumu bildirmesi sonrası taksici olay yerinden aracıyla uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

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KAĞITHANE POLİSİ TAKSİCİYİ YAKALADI!

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Uğur Tonbul ve Kamila Orynbay'ı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından evine gelen Uğur Tonbul aracının aynasının kırık olduğunu gördü.

Olayla ilgili görüntüleri inceleyen Gültepe Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekipleri, saldırgan taksi şoförünün Serdar Y. (22) olduğunu tespit etti. Emniyette “kasten adam yaralama”, “tehdit ve hakaret” suçlarından da kaydı olduğu öğrenilen taksici polis tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul dehşet kadın

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