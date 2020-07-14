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  4. İstanbul’da taksici terörü! 2 yumrukla nakavt etti

İstanbul’da taksici terörü! 2 yumrukla nakavt etti

İLGİNÇ HABERLER  | 14.07.2020 09:44 | Son Güncelleme

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen anlarda taksici ve müşteri arasında tartışma çıktı. Kendisine parasını vermeyerek küfür ve hakaret ettiğini iddia ettiği müşterisini 2 yumrukla yere seren taksici, parasını aldıktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirsiz olan 34 TCM 82 plakalı taksinin sürücüsü, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca aldı. Taksici bir süre sonra müşterisini oturduğu sokağa getirdi. Ancak müşterisi ile taksici arasında ücreti ödememesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

MÜŞTERİSİNİ 2 YUMRUKLA YERE SERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre müşteri hakaret ve küfür etmeye başladı. Duruma sinirlenen taksici de müşterisine yumruk attı. Şahsın sözlü karşılık vermesi üzerine bir yumruk daha atan taksici, müşterisini yere serdi. Saldırgan taksici ardından taksiye binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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