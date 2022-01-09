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İstanbul'da taksici terörü! Beyzbol sopasıyla saldırdı

09.01.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yine bir taksici terörü yaşandı. Kağıthane'de bir taksi şoförü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdı. Saldırı sonucunda otomobilinin camı kırılan ve kolundan yaralanan Hüseyin Y., "Beyzbol sopası ile yüzüme tam vuracağı esnada elimle yüzümü perdeledim. Ben de bir iki tane buna vurdum. O sırada zaten trafikte olan diğer sürücüler aşağı inip bizi ayırdılar" dedi.

İstanbul'da taksici terörü! Beyzbol sopasıyla saldırdı

Olay, İstanbul Kağıthane'de yaşandı. TEM Otoyolu’nda beyzbol sopalı ticari taksi sürücüsü terör estirdi. Tartıştığı sürücünün aracının camını kıran ve Hüseyin Y.'yi kolundan yaralayan taksiciyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

HAKARET VE KÜFÜR ETTİ

Saat 01.45 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu 4. Levent sapağında meydana geldi. İddiaya göre, otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu’ndan TEM Otoyolu’na bağlandığı sırada arkasında seyir eden ticari taksi aşırı hız yaparak otomobilin önüne geçti. Otomobil sürücüsü bir anda önüne çıkan taksiye selektör yapınca, ticari taksi sürücüsü otomobile yaklaşarak hakaret ve küfür ederek yine hızla uzaklaşmaya başladı.

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BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI

Taksi sürücüsü belli bir süre ilerledikten sonra TEM Otoyolunda durdu ve otomobilin önünü keserek bagajda bulunan beyzbol sopasını aldı. Otomobilde bulunan 1’i kadın 3 kişi yaşadığı dehşetle birlikte, otomobille otoyolda geri geri kaçmaya başladı. Taksi sürücüsü elindeki sopayla defalarca otomobile ve içinde bulunan 3 kişiye saldırı girişiminde bulundu. Otoyolu kapatan taksi sürücüsü dehşet saçarak diğer yolcuların canını tehlikeye attı. Taksi sürücüsü elindeki beyzbol sopasıyla otomobilin camını kırdı ve Hüseyin Y.'yi kolundan yaraladı. Taksi sürücüsünün otoyolu kapatması ve beyzbol sopasıyla otomobile saldırma anları otomobilde bulunanlar tarafından anbean kayda alındı.

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"DARP RAPORU ALDIM"

“Beyzbol sopasıyla arabamın üstüne koşmaya başladı” diyen Hüseyin Y., “Biz Başakşehir'den 4. Levent tarafına geçiyorduk. Ücretli yoldan devam ediyorduk. 5 Levent çıkışında normal yolumuzda seyahat ediyorduk. Yanımızdan son sürat 160-170 civarı bir hızla bir taksi geçti. Önümüze kırdı. Biz de ne oluyor diye selektör attım. Önümde bir anda frene basmaya başladı. Ben de ister istemez kendimi sol tarafa attım. Camı açtı bana küfür etti. Tamam kusura bakma dedim camımı kapatıp yoluma devam ettim. Tekrar yolda devam ederken bu 4 Levent girişinde tekrar önümü kesti. Yolu kapattı magandalık yaptı. Bagajdan sopasını aramaya başladı. Otoyolda ben geri geri gitmeye başladım. Sonra üzerimize doğru koştu. Daha sonra durup arabasına geri bindi. Ben de yolun ortasında olduğum için kendimi sağ tarafa attım. Yoluma tekrar devam etmek için ilerledim. Bu sefer de önümde zikzak çizerek geçişimi engelledi. Geçişimi engelledikten sonra tekrar arabadan indi ben tekrar geri gittim. O esnada trafik oluştu. Beyzbol sopası ile arabamın üstüne koşmaya başladı. Arabamın sağ ön camına sopayla vurdu. Ben de bunu görünce o anlık öfke ve sinirle arabadan aşağı inip adamı yakalamaya çalıştım. Arabama daha fazla zarar vermesin diye. Beyzbol sopası ile yüzüme tam vuracağı esnada elimle yüzümü perdeledim. Ben de bir iki tane buna vurdum. O sırada zaten trafikte olan diğer sürücüler aşağı inip bizi ayırdılar. Taksi şoförü koşarak arabasına binip uzaklaştı. Ben darp edildim arabam hasar gördü. Kolum çatlak şu anda. Darp raporumu aldım. Gerekli yerlere başvurumu yaptım. Karakola gidip şikayette bulundum. Ben hakkımı almak istiyorum” dedi.

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HER YERDE KAYIPLARA KARIŞAN TAKSİCİ ARANIYOR

Öte yandan, yapılan saldırı sonrası otomobilde bulunan 3 kişi en yakın karakola giderek taksici hakkında şikayetçi oldu.
Polis ekiplerinin olay sonrası kayıplara karışan taksi sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane
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