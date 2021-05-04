İstanbul'da taksicilerin müşteri alma kavgası! İmdadına vatandaşlar yetişti

Olay, dün akşam saatlerinde Taşocağı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Esenler Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne gelen bir taksici, yolcu almak istedi. Bu sırada hastane önünde bulunan diğer taksiciler, 'bölgemizden müşteri almazsın' diyerek tartışmaya başladı. Çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların hedefi olan taksiciyi, diğer taksicilerin arasından vatandaşlar kurtarırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kavgaya karışan 5 taksiciyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: DHA



