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  4. İstanbul'da taksicilerin müşteri alma kavgası! İmdadına vatandaşlar yetişti

İstanbul'da taksicilerin müşteri alma kavgası! İmdadına vatandaşlar yetişti

04.05.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de taksiciler arasında 'müşteri alma' kavgası çıktı. 5 taksici gözaltına alınırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da taksicilerin müşteri alma kavgası! İmdadına vatandaşlar yetişti

Olay, dün akşam saatlerinde Taşocağı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Esenler Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne gelen bir taksici, yolcu almak istedi. Bu sırada hastane önünde bulunan diğer taksiciler, 'bölgemizden müşteri almazsın' diyerek tartışmaya başladı. Çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların hedefi olan taksiciyi, diğer taksicilerin arasından vatandaşlar kurtarırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kavgaya karışan 5 taksiciyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: DHA


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